شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وهنادى مهنا بعرض فيلم "الفستان الأبيض" فى مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بفيلم "الفستان الأبيض" في عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، منهم آسر ياسين وزوجته، هنادي مهنا، إنجي علاء، أحمد مجدي، رانيا محمود ياسين، صدقي صخر، المطرب أبو وزوجته.

كما حضر كل من بشرى وزوجها، سمية الألفى، بسنت صيام، داليا مصطفى، لقاء الخميسى، كريمة منصور، فاطمة ناصر، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، نينا مغربي، محمود ياسين جونيور، المخرج يسرى نصر الله، أحمد داش، سارة عبد الرحمن، ياسمينا العبد، ملك بدوي، جيهان خليل، ميساء مغربي، أمينة خليل، آية عبد الرازق، آية سماحة، ركين سعد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وداليا شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

الجدير بالذكر أن فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان



أحمد خالد صالح وياسمين رئيس وأسماء جلال



أحمد خالد صالح



أسر ياسين وزوجتة