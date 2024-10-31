شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى جونيور: أخطط لمقاضاة أى شخص يصنع منى نسخا بالـAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمى روبرت داونى جونيور عن نيته مقاضاة أى من أصحاب الشركات "المستقبليين" الذين يقررون إنشاء نسخ منه باستخدام الذكاء الاصطناعى "AI".

فى حديثه مع بودكاست On With Kara Swisher سُئل داونى جونيور عن أفكاره بشأن الذكاء الاصطناعى والتزييف للممثليين، وأجاب قائلا: "هناك مساران، أولهما هم كيف أشعر تجاه كل ما يحدث؟ أشعر به بشكل طفيف لأننى أعيش حياة حقيقية لا يوجد بها الكثير من المساحة لذلك".

واصل داونى جونيور - الذى استثمر بنفسه فى شركات الذكاء الاصطناعى - شرح أنه لا يعتقد أن مارفل ستتدخل فى صنع نسخ بالذكاء الاصطناعى قائلا: "بالعودة إلى عالم مارفل السينمائى، لست قلقًا بشأن اختطافهم لروح شخصيتى لأن هناك نحو ثلاثة أو أربعة رجال ونساء يتخذون جميع القرارات هناك على أى حال ولن يفعلوا ذلك بى أبدًا، معى أو بدونى".

ثم اقترحت مقدمة البودكاست كارا سويشر أنه مع مرور الوقت، فإن أصحاب الشركات المستقبليين الذين لا تربطهم علاقة بالممثل بالتأكيد سيرغبون فى تقليده، رد داونى: "أنت على حق، أود أن أصرح هنا أننى أنوى مقاضاة جميع صحاب الشركات المستقبليين فقط"، وعندما اقترحت سويشر أن داونى قد يكون ميتًا بحلول ذلك الوقت، قال داونى مازحًا: "لكن شركتى القانونية ستظل تعمل".