شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: بدايتى كانت من المسرح وسعدت بالعودة له والان مع تفاصيل الخبر

عقدت جلسة نفاشية لمجموعة مميزة من الفنانين والسينمائيين المصريين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة، ومن بين الفنانين المشاركين فى الجلسة أمينة خليل، والمخرج أحمد الزغبى، وعلى قاسم، وأسماء جلال، للحديث حول استراتيجياتهم لتقديم أدوار متميزة تعكس مواهبهم وتطلعاتهم في السينما.

افتتحت أمينة خليل الحوار، مشيرة إلى تجربتها فى فيلم "شقو"، حيث أكدت صعوبة الدور والتحديات التي واجهتها خلال التدريبات المكثفة، بإشراف مدربتها جيهان النصر، قبل أن تجسد الشخصية بشكل دقيق، مشددة على أهمية الثقة التي منحها إياها المخرج كريم السبكي، والتي كانت الدافع الأساسي لنجاحها في هذا الدور المعقد.

وتحدثت أمينة خليل عن المسرح خلال الجلسة النقاشية، مشيرةً إلى أنه بدايتها كانت في هذا المجال، حيث اعتبرته من أجمل أيام حياتها. استغلت الفرصة هذا العام للعودة إلى المسرح، واستمتعت بتجربتها. خلال بروفات العرض، كانت متحمسة وشعرت برهبة المسرح، وأعربت عن سعادتها الكبيرة عند رؤية ردود فعل الجمهور أثناء العرض.

من جانبه، تحدث المخرج أحمد الزغبي عن رؤيته لاختيار المواهب، مشيراً إلى أهمية البحث عن الممثل "غير المتوقع" الذي يمكن أن يضفي أصالة فريدة على العمل، مما يسهم في تقديم عمل متميز. كما أوضح أن السوق فى مصر يعتمد بشكل كبير على الموهبة، ويعتبر التجارب التمثيلية والمختبرات التمثيلية (الأوديشن) فرصةً لبناء الثقة بين المخرج والممثل، وهو عنصر أساسي لنجاح التعاون بينهم.

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظوة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.