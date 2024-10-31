شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى: المخرجة بتول عرفة دقيقة جدا وبشكرها على تعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المطربة هايدى موسى، في لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن أحدث أعمالها لسه صبية وعلاقتها بمخرجة العمل بتول عرفة.

وقالت هايدى موسى:" تحية كبيرة جدا للمخرجة بتول عرفة هي من المخرجين الشاطرين جدا وعندها حرص ودقة شديدة في اللوكشين وبشكرها جدا على تعبها وأغنية لسه صبية لما سمعتها في الأول استغربت وبعد كده قولت مختلفة عنى تمام هعملها والموضوع مختلف إنى أغنى بدوى وسعيدة جدا وأتمنى أن الجمهور يعجبه الكليب والأغنية ".

وأغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة.



صُورت أغنية "لسه صبية" تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة إضافة إلى اظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية وتأتي الأغنية استكمالا للمشروع الذي تعاقدت فيه المخرجة المصرية بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، لتقديم عدد من الكليبات الغنائية في محافظات مصر، تظهر جمال وتنوع وثراء طبيعة محافظات مصر المختلفة، وهو مشروع بتول عرفة الذي بدأت فيه بالفعل من خلال كليب مصطفي قمر "صناعة مصرية" والتي صورته في الإسكندرية.



أغنية "لسه صبية" من كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى غانم وتوزيع مصطفى رؤوف