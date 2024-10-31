خاتم زفاف زوجة محمود العسيلي يلفت الأنظار.. وهـ ـذا سعره!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت زوجة الفنان المصري محمود العسيلي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، لقطات من تفاصيل حفل زفافهما، الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة.



وتضمنت الصور مقطع فيديو لخاتم الزفاف المصنوع من الألماس، بالإضافة إلى طاولة العشاء الخاصة بعائلة العروسين.

ووصل سعر خاتم الزفاف بحوالي 120,394 جنيهًا مصريًا اي ما يعادل 2468 دولار.

واحتفل محمود العسيلي بالزواج من شابة خارج الوسط الفني في أجواء خاصة، حيث اقتصر الحضور على الأصدقاء والأقارب،.

وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من محبي العسيلي ومتابعيه على مواقع التواصل، في حين تعتبر هذه الزيجة الرابعة في حياة الفنان المصري.