- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - شاركت زوجة الفنان المصري محمود العسيلي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، لقطات من تفاصيل حفل زفافهما، الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة.
وتضمنت الصور مقطع فيديو لخاتم الزفاف المصنوع من الألماس، بالإضافة إلى طاولة العشاء الخاصة بعائلة العروسين.
ووصل سعر خاتم الزفاف بحوالي 120,394 جنيهًا مصريًا اي ما يعادل 2468 دولار.
واحتفل محمود العسيلي بالزواج من شابة خارج الوسط الفني في أجواء خاصة، حيث اقتصر الحضور على الأصدقاء والأقارب،.
وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من محبي العسيلي ومتابعيه على مواقع التواصل، في حين تعتبر هذه الزيجة الرابعة في حياة الفنان المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر خاتم زفاف زوجة محمود العسيلي يلفت الأنظار.. وهـ ـذا سعره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.