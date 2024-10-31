كارين سلامة: "تعودنا على الموت ونسينا معنى الحياة"

ميرنا وليد - بيروت - في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، عبّرت الإعلامية والممثلة اللبنانية كارين سلامة عن أسفها لما وصل إليه الحال في لبنان، بعد تعرضه للدمار جراء الحر ب القائمة فيه.



ونشرت كارين منشور عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيه: "المدمر مش الحرب بس، المدمر هو انك تعود شعب انو يتعايش مع الموت، والحروب امر طبيعي، تنخر دماغه بانو نعمة الحياة تزول امام الموت، صرلنا ٥٠ سنة عايشين سرقة هذه مش حياة، غلطة عمرنا اننا تعايشنا مع هالفكرة كلنا مذنبون لم ننتفض للحياة فخذلتنا، يلي فيه شويه عقل بيبعت اولاده لبرا."