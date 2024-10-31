أروى جودة تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء في الجونة

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية أروى جودة، خلال حضورها عرض الفيلم الجزائري "169 متر" ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا، لموقف محرج على السجادة الحمراء.
وبينما كانت أروى جودة تتقدم برفقة خطيبها الإيطالي الفرنسي في المنطقة المخصصة للتصوير، فوجئت برفضه التقاط الصور معها، وتسبب ذلك لها ببعض الإحراج أمام وسائل الإعلام.
وبدت أروى متفاجئة من موقف خطيبها لتقوم بالتحدث معه باللغة الفرنسية، وتطلب منه بلطف الموافقة على التقاط الصور معها.
وتجاوب خطيب أروى أخيرًا مع رغبتها ووافق على التصوير إلى جانبها.
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