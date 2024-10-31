آسر ياسين ببدلة صوف باللون البيج ويبلغ سعرها آلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الممثل المصري آسر ياسين، ببدلة أنيقة ولافتة على السجادة الحمراء في حفل الموسيقار هشام نزيه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وتألق آسر ياسين ببدلة باللون البيج من تصميم دار أزياء "Prada"، تألق من جاكيت من الصوف بصف أزرار واحد، يصل سعرها إلى 4576 دولار أميركي. ونسب آسر الجاكيت مع بنطلون من الصوف وباللون نفسه، وصل سعره إلى 1829 دولار أميركي.

وأكمل آسر إطلالته بنظارة طبية من علامة "Tom Ford" جاء باللون الأسود، ويصل سعره إلى 286 دولار.

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