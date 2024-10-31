الأمير ويليام يرفع الغطاء عن معلومات شخصية وخاصة والأمر يثير التساؤلات

ميرنا وليد - بيروت - ما الذي دفع الأمير ويليام الى رفع الغطاء عن معلومات شخصية وخاصة تتعلق بمكان نومه. الخبر يعني أنه يشارك زوجته غرفة النوم وأنهما على وفاق أو أنه يريد إبعاد شبهات معينة ويرغب بإعطاء صورة كاملة وجميلة للملك القادم.

الأمير ويليام يقيم مع الأميرة كايت وأولاده في منزل مستقل موجود ضمن أراضي قصر ويندسور منذ حوالي السنتين. والمنزل مؤلف من خمسة غرف نوم. وكشف أن كلبتهم السوداء أورلا تنام على السرير الى جانبه هو وزوجته. يذكر أن

مرض الأميرة كايت بالسرطان وإعلانها عنه جاء بعد فترة غياب أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي عن أسبابها الخفية وتم تداول نظريات محتملة عن غيابها أو إخفائها وفجأة جاء خبر المرض وهدأت العاصفة.

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