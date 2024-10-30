مجهولان يدخلان كواليس Arabs Got Talent و يخيفان ريا أبي راشد والمشتركين

ميرنا وليد - بيروت - دخل كواليس برنامج Arabs Got Talent شخصان مجهولان مقنعان يرتديان الزي الأسود و قاما بإخافة المشتركين المنتظرين في الكواليس، ليخرجا إلى خشبة المسرح و يخيفا الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، التي بدورها صرخت من الخوف.



و فاجأ المشتركان لجنة التحكيم و الجمهور بعرض غير واضح، ليتضح في ما بعد انهما صديقا الإعلامي المصري باسم يوسف و يمزحان معه من خلال هذا المقلب.

و هرع يوسف إلى المسرح ليحضنهما قبل أن يغادرا في أجواء من الضحك.

و في وقت سابق، فاجأ الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف الجمهور بعد قيامه بالرقص على مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع مع إحدى المشتركات بطريقة محترفة، ما جعل الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتتفاجأ و تقول له: "والله ما عارفيتك جون ترافولتا".