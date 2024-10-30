ميرنا وليد - بيروت - لمست قصة المشترك خالد زكريا في برنامج Arabs Got Talent قلوب الجمهور، بعد أن كشف مع إنطلاقة الدور الخاص به بأنه فقد والدته.
اللفت في القضية أن المشترك أقدم على تجسيد حالة "الفقد" من خلال أدائه الإستعراضي الراقص.
الفنانة نجوى كرم، وبعد أن كشف قصته على خشبة المسرح، إنهارت بالبكاء حيث نال زكريا صوتها، ليرفقها ناصر القصبي في القرار نفسه.
المفاجأة كانت من الإعلامي باسم يوسف الذي لم يعطه صوته.
تمكن المشترك من التأهل إلى المرحلة الأخرى، متمنياً أن يتمكن من الوصول إلى مراحل متقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشترك في Arabs Got Talent يفقد والدته قبل الوصول إليها و نجوى كرم تنهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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