"قصة وهمية".. عايدة رياض ترد على جدل زواجها العرفي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة القديرة عايدة رياض، على قصة تصريحاتها الإعلامية بشأن زواجها العرفي والجدل الذي أثير بشأنه خلال الساعات الماضية.

وقالت عايدة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لم أتزوج عرفيا، وكنا بنهزر، ودي حاجات نزار هو عملها عشان التريندات".

وتابعت: "أسئلة الحلقة اتعملها مونتاج، وقاموا قصوا كلام عشان يعملوا تريندات".

وأضافت عايدة رياض: "دي قصة وهمية وده خطأ مني إني أقعد أألف قصة عشان يعمل تريند، والحلقة كنا بنضحك ونهزر فيها وده كان واضح".

وكانت عايدة رياض، قالت في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "نزار الفارس" تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس: "اتجوزت مرة عرفي، والجواز العرفي موجود في كل الأديان والجواز استمر لمدة 10 سنين.. كنا بنستخبى لما نخرج هو كان إنسان بسيط جدا وكنت بحبه قبل ما اتجوز زمان لم رجعت له هو كان متجوز وعنده أولاد وكنت زوجة تانية".

وأضافت، أنها تزوجت عرفي لمدة 10 سنوات من حبيبها الأول، مشيرة إلى أنها كانت زوجته الثانية.

يذكر أن، آخر أعمال عايدة رياض هو مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد القس، هاني عادل، رحاب الجمل، وليد فواز، فرح يوسف، نبيل على ماهر، ياسر عزت، وآخرين.