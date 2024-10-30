شكرا لقرائتكم خبر عن خسر 40 ألف دولار.. موقف حسن يوسف من اعتزال شمس البارودى وحكايته مع الشعراوى والان مع تفاصيل الخبر

رحل الفنان الكبير حسن يوسف بعد حياة حافلة بالفن والأحداث، مر خلالها بمراحل مختلفة ومواقف عديدة، فمن مرحلة الولد الشقى والفتى الأول التي أبدع فيها في شبابه إلى مرحلة الإبداع في أدوار الرجل الناضج والإمام العالم والقاضى العادل، بعدما تجاوز مرحلة الشباب، وعلى المستوى الشخصى مر أيضا ً الفنان الكبير بمراحل مختلفة، فمن مشاركة زوجته الفنانة شمس البارودى عدداً من الأفلام حتى أصبحا أحد دويتوهات السينما، إلى مرحلة اعتزال زوجته وتوقفه لفترة وعودته من جديد ليؤدى نوعاً آخر من الأدوار.

الفنان الكبير حسن يوسف تحدث عن قصة اعتزال زوجته الفنانة شمس البارودى وقصة توقفه وعودته للفن من جديد وحكايته مع الشيخ الشعراوى في حوار خاص لليوم السابع قبل رحيله.

وعن تفاصيل اعتزال شمس التى غيرت مسار حياة العائلة قال الفنان الراحل فى حواره لليوم السابع: كنت أنا وشمس نستعد لتصوير فيلم جديد من إنتاجى دفعت فيه دم قلبى، واشتريت رواية «غرام صاحبة السمو» من الأديب موسى صبرى، وسافرنا لشراء الملابس من أرقى بيوت الأزياء فى فرنسا حتى تتناسب مع شخصية الأميرة التى ستجسدها شمس فى الفيلم، ودفعت فى الملابس وقتها أكثر من 40 ألف دولار، وبعدها سافرت شمس لأداء العمرة مع والدها، وأثناء العمرة قررت شمس اعتزال الفن وارتداء الحجاب.

وبعد عودتها قالت لن أمثل ومش هاعمل الدور ومش عاوزة اشتغل، فاعتقدت أن هذا من تأثير العمرة وسترجع فى قرارها، وتحدث معها المخرج حلمى رفلة الذى كان بمثابة الأب الروحى لها وكان يرى أننى وشمس نشبه دويتو محمد فوزى ومديحة يسرى، ولم تتراجع شمس عن قرارها، كما تحدثت مع موسى صبرى وقلت له: شمس مش عاوزة تشتغل، فأكد أنه مفصل الدور عليها، وقال أنا هاكلمها، وتحدث معها وتأكد أن قرارها بلا رجعة، واقترح أن أستعين ببطلة غيرها، فقلت مش شايف غيرها لأننى اشتريت الرواية علشانها، وبعد فشل محاولات إقناعها اشترى سمير صبرى الرواية وأنتجها، وبعد التزام شمس احترمت قرارها".

وعن ابتعاده عن الفن خلال هذه الفترة قال:" أنا لم أتوقف عن التمثيل ولكن خلال هذه الفترة كنت أراجع حساباتى، وتحدثت مع الشيخ الشعراوى، فقال لى: «يعنى أنت لازم تعمل أدوار الشقاوة وتركب العربية الاسبور وتعاكس البنات، زى ما علمتهم الشقاوة اعمل حاجات تعلم الناس أصول دينهم وصحيح الإسلام، ومش لازم أدوار دينية بحتة»

وتابع :"الشيخ الشعراوى لم يقل لأى فنان «بطل تمثيل»، وخلال تعاملنا معه تعلمنا من تصرفاته وكرمه ورحمته على الفقراء، وبعد وفاته لم أجد أحدًا قدم سيرته، وقررت أن أقدمها فى مسلسل، وحقق نجاحًا غير متوقع، وكانت المقاهى والشوارع تخلو من المارة، وأطلق عليه «مسلسل القرن»، كما قدمت مسلسل الشيخ عبدالحليم محمود، ومسلسل الشيخ المراغى، ومسلسل «قضاة عظماء»

وأكد الفنان الكبير أنه لم يندم على أى عمل قدمه طوال حياته، قائلاً: أنا لم أعمل أى دور وأنا فى غير وعى، قد تكون النتيجة غير مرضية أحيانًا لحسابات خارجة عن إرادتى، ولكننى أعتز بتاريخى، ويكفى أننى صاحب المكتبة الإسلامية التليفزيونية الشاملة، حيث جمعت فى المسلسلات التى قدمتها بين سيرة الخلف والسلف، فقدمت مسلسلات عن ابن ماجة والإمام النسائى، كما قدمت سيرة حياة الشيوخ الشعراوى والمراغى وعبدالحليم محمود".

وعن الهجوم الذى تعرض له هو وزوجته شمس البارودى قال: " تحملنا معا ولم نرد على الهجوم الذى استهدفنا ولا زال يستهدفنا، بالتشكيك فى نوايانا، ودائما نستعين بقول الله: «إن الله يدافع عن الذين آمنوا».