شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة صمت تكريما لروح حسن يوسف ومصطفى فهمى فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

طلب عمرو منسى الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، من حضور محاضرة "التقاء عالمين: كيف يمكن لعالم الشركات أن يساهم في الفن والثقافة؟"المقامة فى مسرح "سيني جونة" الوقوف دقيقة صمت تكريمًا لروح الممثلين الراحلين مصطفى فهمي وحسن يوسف.

وقال عمرو منسى: "مع تجمع صناع الأفلام من جميع أنحاء المنطقة في مهرجان الجونة، نتذكر معًا ونرثي هذين الأيقونتين اللذين لا يزالان جزءًا لا يتجزأ من التراث الفني المصري.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاماً بعد عام فقط من وفاة ابنة الأصغر عبد الله غرقاً فى البحر، أما مصطفى فهمى فتوفى صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان المخ حيث أجرى عملية استئصال للورم ولكن حالته الصحية تدهورت فى اليومين الماضيين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظوة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.