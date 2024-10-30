شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على ممثل مسلسل Bob’s Burgers الأمريكى بالسجن لدوره في هجوم 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُكم على النجم العالمى جاي جونستون، المعروف بدوره في Bob’s Burgers، بالسجن لمدة 12 شهرًا لدوره في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، تم القبض على الممثل، الذي لعب أيضًا أدوارًا داعمة في Arrested Development و Anchorman و Mr. Show، في يونيو 2023 وأقر بالذنب بعد شهر بتهمة عرقلة الضباط أثناء الاضطرابات المدنية.

شهد هجوم 6 يناير 2021 إغلاق مبنى الكابيتول حيث اشتبك الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مع الشرطة احتجاجًا على التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات في الكونجرس، وتوفي ستة أشخاص.

سعى المدعون الفيدراليون إلى الحكم بالسجن لمدة 18 شهرًا على جونستون، 56 عامًا، زاعمين أنه قضى حوالي 10 دقائق في النفق الغربي السفلي المؤدي إلى مبنى الكابيتول، واستخدم درع مكافحة الشغب للشرطة لبناء جدار ضد الشرطة، كما زعموا أنه شارك في "هروب" أدى إلى تثبيت الضابط دانيال هودجز.

كما أشار المدعون إلى أن جونستون "استخف بمشاركته في أعمال الشغب من خلال ارتداء زي لجاكوب تشانسلي، في حفلة هالوين حضرها بعد عامين من الهجوم.

ادعى محامي جونستون ستانلي أن دور موكله في الهجوم "مبالغ فيه"، واقترح أنه "نظرًا لأنه ممثل مشهور في هوليوود، فإن الحكومة تستخدم مكانته لإثبات وجهة نظرها للجمهور".

وأضاف المحامى أن جونستون "لم يتمكن من مواصلة معيشته كممثل بعد مشاركته في الكابيتول في 6 يناير 2021"، وزعم أنه "أدرج في القائمة السوداء من قبل هوليوود".

وأكد المحامي قائلاً إن جونستون كان يعمل كعامل صيانة خلال العامين الماضيين.