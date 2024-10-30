شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب: الكينج محمد منير بخير ولا صحة لنقله إلى العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انشرت خلال الساعات الماضية العديد من الشائعات التي تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، ودخوله العناية المركزة، وهذا ما نفاه مصدر مقرب من الكينج، مؤكدا لـ ”الخليج 365” أن النجم الكبير في حالة صحية جيدة، وأن وجوده داخل المستشفى من أجل فحوصات دورية فقط للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الظهور الأخير للكينج، أثناء حضوره عزاء والدة الفنان أحمد عصام، وحرصه على الوقوف بجانبه ومساندته واستقبال المعزيين معه.

كما شارك الكينج محمد منير يوم السبت الماضي في احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم ديو غنائي مع النجمة أنغام، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث، حيث قال في تصريح سابق لـ ”الخليج 365”: "أنا في غاية السعادة بالغناء في هذا الحفل أمام السيد الرئيس، وخاصة بشكر الرئيس لي، وسعيد بلقائه".