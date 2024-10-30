شكرا لقرائتكم خبر عن طرح التريلر الرسمي لفيلم "الهوى سلطان" قبل عرضه 6 نوفمبر بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" التريلر الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك استعدادًا لعرضه في السينمات المصرية بداية من 6 نوفمبر وكل الدول العربية 14 نوفمبر.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" روجت للعمل خلال الأيام الماضية، حيث طرحت بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، وظهر خلال البوسترات الثنائية، منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، أما البوسترات الفردية، جاء: خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.

وعرض مؤخرًا لأحمد داود مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.