شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تنعى حسن يوسف ومصطفى فهمى: فقدنا قامتين كبيرتين وزميلين عزيزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد بفقد الفنانين الكبيرين حسن يوسف ومصطفى فهمى، اللذان رحلا عن عالمنا مؤخرا.

ونشرت صورتين لـ حسن يوسف ومصطفى فهمى، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونعتهما قائلة: "البقاء لله فقد الوسط الفنى قامتين كبيرتين وفقدت أنا على المستوى الشخصى زميلين عزيزين هما الفنان الكبير حسن يوسف والفنان مصطفى فهمى".

وتابعت: "رحمهما الله وأدخلهما فسيح جناته، أعزى أسرتيهما وأعزى جماهيرهما فى مصر والعالم العربى، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



نبيلة عبيد

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، فى شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة فى المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك فى بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.