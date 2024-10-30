شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن: الممثل الموهوب قد يتعرض للظلم بسب الإقبال الكبير على المهنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج تامر محسن أن هناك دائماً معركة بين الممثل والمخرج بسبب إيجو كل واحد منهما خلال تصوير الأعمال الفنية وذلك فى ندوة "توجيه الممثلين" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة، أنه يرى هذا الأمر طبيعى باعتبار أن مهنة التمثيل صعبة جداً".

وأضاف تامر محسن: "الممثل دائماً ما يمر بظرف عصبى ثقيل لأن وجوده فى التصوير وتقصمه للشخصية ليس سهل، وهذا يينطبق على المخرج وباقى الكرو، ونحاول جميعا نجد طريقة أن نعمل سويا ونلتقى فى العديد من الأمور حتى لا نضايق بعض، وطبيعى أن يتضايق الممثل من المخرج والعكس صحيح، فمن الممكن أن يفهم الممثل اعتراض المخرج على إيفيه أو مصطلح معين أنه اهانة له ولغروره ولكن هنا طريقة التعامل ستجعل الأمور سلسلة أكثر".

وعن المشاكل التى اكتشفها تامر محسن فى الممثلين كشف أنه سيقول ذلك من منطقة المحبة موضحاً:" التمثيل مهنة جميلة جداً من شهرة وأموال ونجومية وفن، ونجد ناس موهوبة وآخرين يريدون دخول اللعبة معتمدين على الجاذبية فقط دون أن يكونوا مؤهلين للدخول فى المجال، وهنا الموهوبين يشعروا بالظلم، لأن التفكير حاليا أن الناس عاوزة تدخل تجرب وخلاص من باب التجربة ليس أكثر".

واستكمل تامر محسن بأن الممثل لابد أن يكون له مواصفات أساسية أبرزها القدرة على الحفظ حتى لا يتسبب فى أزمات داخل التصوير، كمان أن الممثل لابد أن يكون لديه أذن موسيقية وأن الممثل لو معندوش أذن موسيقية المخرج سيتعب معه، فالمخرج يفكر فى الممثل والتصوير والديكور والتفاصيل الانتاجية وكل شىء فى نفس الوقت الممثل بقى بيقفل كل دا وبيركز فى التمثيل وشخصيته فقط".

الندوة أدارها الفنان صدقى صخر ومن أبرز حضورها: محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، أسماء جلال، هنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، أحمد داود، فاطمة ناصر، هاجر السراج، نور قدرى، سارة عبد الرحمن، مصممة الازياء ريم العدل، انجي علاء، كريمة منصور، بسنت صيام، المنتج طارق الجنايني، داليا شوقى، ياسمينا العبد، فدوى عابد، عدد آخر من الفنانين.

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظوة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.



مهرجان الجونة



حضورة ندوة تامر محسن