بالفيديو.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" سي سينما برودكشنز الإعلان الرسمي للفيلم، وذلك استعدادًا لعرضه في السينمات المصرية بداية من 6 نوفمبر وكل الدول العربية 14 نوفمبر.

ونشرت الشركة من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم، وعلق الحساب: "الاعلان الرسمي لفيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم ٦ نوفمبر في مصر و يوم ١٤ نوفمبر في جميع الدول العربية"

وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.