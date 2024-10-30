ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تعبّر الفنانة كارول سماحة عن رأيها وترفع الصوت بشأن ما يحصل في الوطن، فتكتب منشورات وطنية تنال اعجاب الكثير من المتابعين.
وقد كتبت كارول سماحة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بلدنا الهياكل والآثار والثقافة والحضارة، بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ! وهنّي لا ماضي ولا حاضر وان الله راد لا مستقبل، تاريخن ضياع وتشتت وقـ تل ودم وإجـ رام".
وكانت شاركت كارول سماحة الجمهور مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقدم أغنية وطنية، في ظل الأحداث الأخيرة التي يمر بها لبنان.
وعلقت كارول قائلة: "لا أعلم من باع الوطن.. لكنني رأيت من دفع الثمن".
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة: "بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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