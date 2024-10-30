شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل حسن يوسف تتلقى العزاء السبت بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شعبان سعيد المحامى والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، عن إقامة عزاء الفنان القدير الراحل حسن يوسف يوم السبت المقبل بمسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والنقابات على نعي الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا وسط حالة من الحزن.

وكان أعلن خبر رحيل الفنان حسن يوسف شقيقه محمد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.