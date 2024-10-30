شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن يكشف دور المخرج فى توجيه الممثل بحضور الفنانين فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة "توجيه الممثلين" مع المخرج تامر محسن وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة والتى يديرها الفنان صدقى صخر ويحضرها عدد كبير من الفنانين وصناع السينما وضيوف المهرجان.

ومن أبرز حضور الندوة: محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، هنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، أحمد داود، فاطمة ناصر، هاجر السراج، نور قدرى، سارة عبد الرحمن، مصممة الأزياء ريم العدل، إنجي علاء، بسنت صيام، المنتج طارق الجنايني، داليا شوقى، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين.

وكشف المخرج تامر محسن أنه بدأ ممثلاً فى الجامعة وفى هذا الزقت اكتشف موضوع التمثيل أو التشخيص، مضيفا: "بعدما تحولت للاخراج حاولت اكتشاف الممثل حتى استطيع توجيهه إلى الشخصيات التى يلعبها فى الأعمال الفنية، وهنا أنا دورى كمخرج أن أقدم للممثل شخصية من لحم دم مكتوبة كويس على الورق وفى نفس الوقت أشرحله على قدر الامكان عن تفاصيلها حتى يسرح الممثل فى الشخصية".

وتابع تامر محسن: "دورى فى التصوير أساعد الممثل وأشرحله المشهد، كذلك أسمعه اذا شعر أن المشهد اسمعله لو شعر بأن المشهد لا يعبر عن الشخصية، وأرى أن عملية دخول الممثل للشخصية صعبة ولكن فى نفس الوقت عندما يتخطى الممثل هذه المرحلة يكون حاسس بالشخصية أكثر منى أنا شخصية كمخرج وأنا بكون سعيد بهذه اللحظة البديعة".

مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، أيرزات جلسات حوارية مع محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ونظرة لصناع فيلم رفعت عيني للسما، إضافة إلى عدد من الجسات الأخرى عن الصناعة والسينما.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.



مهرجان الجونة



حضورة ندوة تامر محسن