شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الوسط الفنى.. النجوم ينعون النجم الكبير مصطفى فهمى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، النجم مصطفى فهمي، شقيق النجم حسين فهمي، في هدوء بعد صراع مع المرض، إذ كان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم وشيع جثمان الراحل في هدوء من مسجد النيل بالعجوزة ودفن بمقابر العائلة في أكتوبر

وحرص عدد من النجوم على رثاء النجم الكبير مصطفى فهمى:

النجوم ينعون النجم الكبير مصطفى فهمى

ونشرت إسعاد يونس صورة للراحل عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "وداعاً صديقي وحبيبي مصطفي فهمي، ربنا يسعد روحك في الجنة وينعم على حسين أخويا وصاحبي وجميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول، إنا لله وإنا إليه راجعون".





النجوم ينعون مصطفى فهمى

ونعت الفنانة صفاء أبو السعود، النجم الكبير مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن رحيل الفنان الكبير مصطفى فهمي، سيترك فراغا كبيرا في حياتنا الفنية والإنسانية، فقد كان رحمه الله، نجما من طراز خاص، مشهودا له بالوعي الفني والثقافي والفكري، وكان إلى جانب موهبته الفنية المتفردة شديدة الثراء، يتميز بالخلق الرفيع والنبيل والإنسانية في أرقى وأرق معانيها، ونجح بجدارة في أن يترك لنا إرثا فنيا عظيما سيظل خالدا ما بقى الفن وبقيت الحياة، رحم الله الفنان الخلوق والإنسان المتفرد المبدع مصطفى فهمي، وخالص العزاء لشقيقه النجم حسين فهمي وأسرته وجمهوره في العالم العربي.