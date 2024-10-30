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شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الوسط الفنى.. النجوم ينعون النجم الكبير مصطفى فهمى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، النجم مصطفى فهمي، شقيق النجم حسين فهمي، في هدوء بعد صراع مع المرض، إذ كان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم وشيع جثمان الراحل في هدوء من مسجد النيل بالعجوزة ودفن بمقابر العائلة في أكتوبر
وحرص عدد من النجوم على رثاء النجم الكبير مصطفى فهمى:
النجوم ينعون النجم الكبير مصطفى فهمى
ونشرت إسعاد يونس صورة للراحل عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "وداعاً صديقي وحبيبي مصطفي فهمي، ربنا يسعد روحك في الجنة وينعم على حسين أخويا وصاحبي وجميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول، إنا لله وإنا إليه راجعون".
النجوم ينعون مصطفى فهمى
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