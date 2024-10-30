شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى في لقاء سابق: أنا ومصطفى وحسن كنا دايما مع بعض أصدقاء وأخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل النجم مصطفى فهمى، صباح اليوم الاربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وأجرى جراحة عاجلة في شهر أغسطس في المخ لإزالة ورم.

وفى لقاء سابق للنجم حسين فهمى، فى برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلانى، تحدث عن حبه لاشقاءه مصطفى وحسن الذى رحل و تأثروا لوفاته كثيرا.

وقال حسين فهمى: "حسن شقيقى كان سفير فى الخارجية وتوفى بسبب السجائر وكان وقتها فى فرانكفورت وكنت دائما بحاول اقنعه يبطل السجائر واستمر وصحته تدهورت بسببها وأخواتى حسن ومصطفى كنا إحنا الثلاثة سوا وقريبين ليا كنا دائما مع بعض أصدقاء أكثر من أخوات".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل مصطفى فهمي، بدأ مسيرته الفنية ضمن فريق تصوير فيلم "أميرة حبي أنا" عام ١٩٧٤، وفي نفس العام خاض أول تجاربه أمام الكاميرا في فيلم "أين عقلي" مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود ياسين، ثم انطلق في عالم الفن فقدم مجموعة من أهم الأفلام مع كبار النجوم، منها أفلام موعد مع القدر، أيام في الحلال، قمر الزمان، الرحمة يا ناس، سأعود بلا دموع، العاشقة، الندم، البنت اللي قالت لأ، المليونيرة النشالة، امرأة في دمي، امرأة قتلها الحب، عذراء ولكن، بنت غير كل البنات، أين عقلي، نبتدي منين الحكاية وهكذا الأيام، وكانت آخر أعماله السينمائية من خلال فيلمي السرب وأهل الكهف.

كما قدم مصطفى فهمي مجموعة كبيرة من السهرات التليفزيونية الناجحة منها "باب النجار" مع دينا عبدالله ويسري مصطفى، تأليف فتحي سعد، وإخراج حسن بشير، وسهرة "الفراشة" بطولة ليلى علوي، إلهام شاهين، تأليف إبراهيم الجرواني وإخراج فايز حجاب.

كما قدم الراحل مصطفى فهمي العديد من المسلسلات الدرامية التي كان لها تأثيرا كبيرا لدى الجمهور في العالم العربي منها دموع في عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، الحفار، حياة الجوهري، مشوار امرأة، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، مملكة يوسف المغربي، مليكة، الحرير المخملي، ومأمون وشركاه.