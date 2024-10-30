طليق أم خالد بأعنف هجوم: "كفاية كدب"

ميرنا وليد - بيروت - ردّ أبو خالد على طليقته اليوتيوبر المصرية أم خالد ، اذ هاجمها واتهمها بالكذب، قائلا عبر حسابه الخاص: "بطلي كدب كده كده أنت تكلمتي وحبيتي تاخذي اللقطة تقولي تعالا نعمل أنه اتطلقنا أنكري بقى، كفاية كدب وكفاية تصنع وتمثيل في الفيديوهات".
وكانت هددت دعاء جابر، المعروفة بـ"أم خالد"، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي، طليقها محمد بفضح أسرار علاقتهما بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.
وانتقدت أم خالد طليقها بشدة عقب تعرضها للاعـ ـتداء بالضـ ـرب من قبله، قائلة: "لو حكيت كل شيء، مش هتعرف تمشي في الشارع يا محمد من الفضائح".
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