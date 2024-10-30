بالصور - حسين فهمي ينهار في عزاء شقيقه مصطفى فهمي

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثل حسين فهمي، خلال عزاء شقيقه الممثل مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ينهاز الـ 82 عاماً.



ويظهر حسين في حالة من الإنهيار، وهو يبكي بشدة أثناء وداع شقيقه.

الجدير بالذكر أن فهمي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، اذ كان قد خضع لعملية صعبة ودقيقة لإزالة الورم من المخ في شهر آب/أغسطس الماضي، ومن حينها بدأت حالته الصحية تتراجع شيئاً فشيئاً.

وعن الساعات الأخيرة في حياته، فقد كان شعر بوعكة كبيرة في صحته، ونقل الى المستشفى، وبعد تحسن حالته قليلاً، قرر الأطباء إرساله الى المنزل، لكن عند حوالى الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، شعر النجم الراحل أنه ليس بخير، فتواصلت عائلته مع المستشفى، وتم إرسال رجال الاسعاف إلى منزله لنقله إلى المستشفى، الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولهم.