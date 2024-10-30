في تصريح مفاجـ ئ .. عمرو سعد يكشف عن غيرته من هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري عمرو سعد إنه كان يشعر بالغيرة من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعد نجاح فيلم "دكان شحاتة"، الذي جمعهما والذي عرض عام 2009.



وتابع سعد في أحد الحوارات:"كنت مغرور في الوقت دا ومش عيب أقول كده، عملت فيلم نجح نجاح ساحق، والفيلم التاني كان دكان شحاتة وكسر الدنيا".

تابع: "كنت غيران لأن كل النقاد كتبت هيفا وهبي، ونروح الخليج ألاقي الناس بتجري ورا هيفا وهبي، نجمة كبيرة جدا وأنا واحد جديد، فأنا أقول إيه ده النظارة اتكسرت علشان يتصوروا معاها، أنا بطل الفيلم أنا شحاتة يا ولاد، كان في حتة غرور وعايز تنسب النجاح لنفسك، لكن النجاح في الشغلانة دي جماعي، وكان عبط زيادة من المرحلة".