شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على حسين فهمي قبل دفن شقيقه بمقابر الأسرة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم من مسجد النيل بالدقي، ووصل جثمان الراحل مقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لدفنه، وحرص شقيقه النجم حسين فهمي على مرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير وسط حزنه وتأثره الشديد.

وحرص عدد من الفنانين على حضور تشييع جثمان الفنان الراحل مصطفى فهمي بمقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر، أبرزهم النجم خالد النبوي، والمخرج عمرو عرفة.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ودخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



حسين فهمي