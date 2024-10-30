شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وعمرو عرفة يشاركان فى تشييع جثمان مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور تشييع جثمان الفنان الراحل مصطفى فهمى بمقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر، أبرزهم النجم خالد النبوى، والمخرج عمرو عرفة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد النيل بالدقى.

دخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.