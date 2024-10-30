شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى في لقاء قديم: كنت بنفعل بأداء العظيمة أمينة رزق وبحب أمثل أمامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل النجم مصطفى فهمى، صباح اليوم الاربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وفي شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

وفى لقاء نادر لمصطفى فهمى فى برنامج لسه فاكر، من تقديم الإعلامية نهال كمال، تحدث عن حبه لأمينة رزق وتمثيلها وعن أدواره مع دلال عبد العزيز.

وقال فهمى : "بحب الممثلين الكبار في الأداء والتمثيل، ده بيشجعني أكتر أؤدي الشخصية أحسن وأنفعل أكتر، لأني بنفعل بانفعاله والخبرة في التمثيل بتديني شعور كبير بالدور، والفنانة أمينة رزق سيدة أرستقراطية من طراز خاص، كل أعمالها الفنية ممتازة، حتى الوجه الكوميدي ليها".

وأضاف فهمى : "بحب تكون موجودة في أي حاجة همثلها، فعلا هي عظيمة، بنفعل بأدائها بنسى نفسي بنسى المشهد بعيش مع كلامها مع أحاسيسها، وبالتالى انفعالي بيبقى صادق وبحس أني أديت المشهد بطبيعة أكتر، فبتديني الإحساس فبحاول أطلع كل إللي عندى و كان لديها القدرة على الاحتمال والاندماج على الدور لا يمتلكها أي فنان".

وعن دلال عبد العزيز، صرح فهمى قائلا: "فيلم لصوص خمس نجوم مع دلال عبد العزيز كان عمل جميل بينى وبينها و دورها كان ظريف جدا وقدمته بشكل أكثر من رائع و كانت تجربة ظريفة جدا معها وكنت اشتغلت معها لكن تجربة الفيلم كانت جديدة علينا".