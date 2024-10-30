شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان مصطفى فهمى ودفنه بمقابر الأسرة بأكتوبر بحضور ميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمى من مسجد النيل بالدقى بحضور شقيقه النجم حسين فهمى وعدد من أقاربه وأصدقائه، قبل صلاة الظهر، وحرصت على حضور الجنازة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وتحرك الجثمان إلى مقابر الأسرة بأكتوبر لدفنه هناك.

دخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



جنازة مصطفى فهمي



ميرفت أمين



