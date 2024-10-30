بحضور شقيقه حسين.. الصور الأولى من جنازة الفنان مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان الكبير مصطفى فهمي

وشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عام، بعد صراع مع المرض

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب) وغيرها من الأعمال

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