من بينهم "قصة الأمس" و"دموع في عيون وقحة".. تعرف على أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني.

قدم الفنان مصطفى فهمي، مسيرة فنية مميزة، حيث شارك في أكثر من 100 عمل في السينما والتلفزيون.

الخليج 365 يعرض لكم في السطور التالية أبرز الأعمال للفنان الراحل مصطفى فهمي:

ـ بدأ مصطفى فهمي مسيرته الفنية بفيلم "أين عقلي" بطولة سعاد حسني ورشدي أباظة، وهو أحد الأعمال التي ساهمت في شهرته الواسعة.

ـ شارك مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها: "الحب في غرفة الإنعاش"، فرسان آخر زمن، حب فى غرفة الإنعاش، خادمة ولكن، لمن تشرق الشمس، موعد مع القدر".

ـ وأيضًا قدم مصطفى فهمي العديد والعديد من الأعمال الدرامية المميزة، التي لاقت إعجاب جمهوره من بينها: "قصة الأمس، القلب يخطئ أحيانًا، حياة الجوهري، الرجل الذي أحبه، إني خائفة، امرأة وثلاث وجوه، قضية معالى الوزيرة، دموع في عيون وقحة، القضبان".

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر مضاعفات عملية دقيقة بالمخ أجراها في شهر أغسطس الماضي، إذ فارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي مشاركته في فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرًا في دور السينما المصرية والعربية.