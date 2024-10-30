سوسن بدر تنعى مصطفى فهمي وحسن يوسف: "هتوحشونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة سوسن بدر، الفنان مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، والفنان الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

ونشرت صورة للراحلين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "رحم الله الأساتذة، الأحبة، القدوة، هتوحشونا".

ودخل الفنان الراحل مصطفى فهمي، لإحدى المستشفيات لإجراء جراحة في المخ المرة الأولى في فرنسا مطلع العام الجاري، وللمرة الثانية في شهر أغسطس الماضي بالقاهرة.

كانت آخر مشاركات مصطفى فهمي الفنية بفيلم "أهل الكهف" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، للمخرج الكبير عمرو عرفة وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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