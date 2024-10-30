"بكلمات مؤثرة".. إلهام شاهين تنعى مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، برسالة مؤثرة.

وكتبت إلهام عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام": "خبر مؤلم وحزين جدا جدا جدا، غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمى، صديق العمر الذى تشاركنا معا أجمل الأعمال فى السينما والتليفزيون على مدى عمرنا، كان من أجمل وأرقى الناس فنًا وخلقًا والتزامًا وذوق وإنسانية ومحبة لكل الناس، أجمل ذكريات في أجمل أعمال، مكان في القلب، امرأة وثلاث وجوه، قصة الأمس، قضية معالي الوزيرة، حب في غرفة الإنعاش، فرسان آخر زمن، خادمة ولكن، سأفتقدك جدًا جدًا يا صديق العمر ورفيق النجاح وأجدع وأطيب وأرق القلوب، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يارب".

وعانى الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية إثر مضاعفات عملية دقيقة في المخ لإزالة ورم خبيث أجراها في شهر أغسطس الماضي وفارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

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