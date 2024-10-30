خالد جلال ينعى الفنان الكبير مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان مصطفى فهمي الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وقال المخرج خالد جلال: رحل عنا فنانا أحب فنه وأخلص له، وجسد من خلاله شخصيات متعددة عرفت طريقها إلى وجدان الجمهور، وعزاؤنا فيما تركه لنا من إرث فني، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

قدم الفنان مصطفى فهمي عدد كبير من الأفلام السينمائية كان آخرها خلال عام ٢٠٢٤ "السرب" و "أهل الكهف"، كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها : "دموع فى عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، برديس، حياة الجوهري، الحفار، زهرة الياسمين، حارة المحروسة" .

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