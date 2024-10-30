موعد ومكان تشييع جثمان الفنان مصطفى فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان الراحل مصطفى فهمي عن الترتيبات الخاصة بموعد ومكان تشييع جثمان الفقيد، مؤكدا أن المراسم ستتم عقب صلاة ظهر اليوم.

واستقرت العائلة على تشييع جثمان مصطفى فهمي، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، من مسجد النيل بالدقي، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة في السادس من أكتوبر، ولم يتم الإعلان بعد عن موعد ومكان قبول العزاء.

يذكر ان الفنان القدير مصطفى فهمي، أعلنت وفاته فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، بعد صراع قصير مع مضاعفات ورم في المخ أصيب به في شهر أغسطس الماضي.

قصة مرض مصطفى فهمي

وتعرض الفنان مصطفى فهمي لوعكة صحية في شهر أغسطس الماضي دخل على إثرها إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، وخضع لجراحة دقيقة في المخ، وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية غادر المستشفى عائدا إلى منزله لاستئناف العلاج وسط توقعات بابتعاده طويلا عن المشاركة في أي عمل فني.

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء متكررة عن تدهور الوضع الصحي لمصطفى فهمي ولكن لم يصدر أي توضيح عن العائلة.

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