شيماء سيف: هربت من الدكتور قبل عملية تكميم المعدة

هروب من لقاء الطبيب

لحظات مؤثرة في تجربة التكميم

آخر أعمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - حلت الفنانةضيفة على الإعلاميةفي برنامج، وتحدثت عن تجربتها في إنقاص الوزن، خاصة وأنها مرت بوعكة صحية كبيرة كانت السبب في إتخاذها قرار عملية التكميم بشكل سريع.أكدت شيماء سيف أنها اتخذت هذا القرار حتى تستطيع الحركة بعدما عانت من ألم شديد في الركبة ونصحها الطبيب بإجراء عملية تغيير مفصل أو إنقاص الوزن، فكان الخيار الثاني هو قرارها.روت شيماء أنها تشجعت على هذه الخطوة بعد تجربة الفنانة مي كساب، وأكدت أنها هربت في أول موعد مع الطبيب من أجل التحضيرات لعملية التكميم، فقالت "أول زيارة للدكتور روحت لوحدي، وكان المفروض يستقبلني علطول لكن اتأخر ثانية، وفي الثانية دي أخدت بعضي ونزلت ركبت العربية وكلمت كارتر وأنا بعيط".أوضحت شيماء سيف أن الأيام التي سبقت إجراء العملية كانت صعبة لأنها كانت تشعر وكأنها تودع الأكل، فكانت تطلب الأكل بكميات كبيرة، وكانت تأكل كل ما تشتهيه.أما عن أصعب اللحظات في هذه التجربة فقالت " مكنتش موجوعة بعد العملية لكن خروج السكر من الجسم كان عذاب، وكان لازم أعيش لمدة أسبوع على محاليل وبعد يومين أشرب عصير"يذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرا في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، بطولة أحمد عز، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.تدور أحداث مسرحية "ملك والشاطر" في أجواء أسطورية حول مغامرات الشاطر حسن بهدف الحصول على "السعسع الأسود"، من أجل إنقاذ الملكة مَلَك "ست الكل"، وتخليصها من السحر الذي يسيطر عليها ويجعلها تنام طوال العام وتستيقظ يوما واحدا فقط، ويمر الشاطر حسن خلال مغامراته بالعديد من الأراضي والجزر.

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