ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج السورية ماريا علي، شقيقة الممثلة السورية مرام علي، الجمهور مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرضها لحادث سير خطير كاد أن يودي بحياتها.

وكتبت ماريا علي معلقة على الفيديو: "مر شهر على حادث السير يلي عملتو بتاريخ 29-9-2024

خبروني اني ضليت ساعات طويلة بغرفة العمليات واضطرينا نعمل عدة عمليات بالرجلين وحدة منن فيها براغي والتانية سيخ .. اضطرينا ناخد عضم من ركبتي وزرعناه بكاحل رجلي ( تطعيم عضم ) لاقدر ارجع امشي مرة تانية ع رجلي مع رضوض بالصدر والضهر والقطب بالركبة واليد.. وخبروني كمان اني مالح اقدر امشي ع رجلي لفترة طويلة بتاخد شهور .. مات فيني كتير شغلات بهاد الحادث وفقدت عدة مشاعر مابظن ترجع بسهولة.. وبالمقابل نكتبلي عمر جديد عرفت فيه انو في ناس كتير بتحبني وقفت جنبي ودعمتني بساعات الليل الطويلة المليانة بالبكي والالم وبساعات النهار يلي مليانة بالابتسامة والمقاومة .. رحلتي لسا ماخلصت ومع العلاج الفيزيائي لح ارجع وقف ع رجليي .. لح ارجع ع شغلي وتصويري ولح ارجع اطلع وسافر وارقص على رجليي متل مابحب ولح ارجع اتعرف ع ناس جديدة واكتشف رحلات جديدة..لو تعرفو قديه كنت قوية ومتمسكة بالحياة ولازم تعرفو انو ولا مرة خفت لان بعرف انو لما خلصت قوتي ظهرت قوة الله فيني

مالح استسلم أبدا هيك وعدت حالي ووعدت الناس يلي ماتخلت عني بالاختبار الصعب وهيك لح أوعدكم ( (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ))

صدق الله العظيم".

كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة مرام علي تنجو من الموت بأعجوبة.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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