ماريلين نعمان تغني "ردني إلى بلادي" في شوارع فرنسا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو جديد لها.



وأعربت ماريلين من خلال الفيديو، عن شوقها لبلدها لبنان، الذي يمر بظروف صعبة ويتعرض للدمار والقصف، إذ ظهرت وهي تغني أغنية "ردني إلى بلادي" للسيدة فيروز، وتتجول في شوارع فرنسا.

وكانت ماريلين قد أصدرت فيلمًا قصيرًا بعنوان "غروب بيروت"، تناولت فيه المعاناة التي يعيشها الشباب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. في الفيديو الترويجي للفيلم، الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، أجابت ماريلين عن سؤال "ما الذي يدفعك لمغادرة هذا البلد الآن؟" بجواب مباشر: "كل شيء"، معبرة عن شعورها العميق بالإرهاق، وهي في سن الخامسة والعشرين.

ولم تكشف ماريلين عن السبب الذي قد يجعلها تبقى في لبنان، وعبرت في منشور آخر عن وجعها الوطني بطرح سؤال مؤلم: "إذا واحد وجعه وطنو، شو بياخد؟".

"غروب بيروت" هو فيلم قصير من كتابة وإخراج دانييلا ستيفان، ويشارك ماريلين في بطولته الممثل بيو شيحان.