شكرا لقرائتكم خبر عن أرشيف مصطفى فهمى: شارك بدلا من شقيقه فى فيلم "أين عقلى" وتقاضى عنه 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان الراحل مصطفى فهمى مشواره الفني كمصور سينمائى في فيلم "أميرة حبى أنا " عام 1974، ولكن في نفس العام انتقل مصطفى فهمى من مصور سينمائى الى ممثل و"الخليج 365" يكشف كواليس أولى مشاركات مصطفى فهمى السينمائية في فيلم "أين عقلي" بطولة سعاد حسني رشدي اباظه ومحمود ياسين، سيناريو وحوار السيناريست الكبير رأفت الميهي.

فبعد أن اختار المخرج عاطف سالم كل أبطال الفيلم وكان يتبقى دور فنان يجسد شخصية خطيب الفنانة سعاد حسنى وكان مرشح وقتها للدور الفنان حسين فهمى.

ولكن الفنان حسين فهمي كان وقتها أصبح نجم كبير علي الدور خاصة بعد نجاح فيلم "خلي بالك من زوزو"، فأقترح المخرج عاطف سالم أن من يقوم بالدور شقيق حسين فهمي الشاب المصور مصطفى فهمي وحينئذن قال عاطف سالم "بالبلدي كده يفرق إيه حسين عن مصطفى فالاتنين عيونهم ملونة وبعدين مصطفي مش هياخد كتير"، وبالفعل ينضم مصطفى فهمي لفريق عمل الفيلم ويتقاضى 200 جنية فقط عن أول أدواره على الإطلاق في السينما.

مصطفى فهمي وسعاد حسني

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.