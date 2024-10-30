شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينعي الراحل مصطفى فهمي: الفنان الراقي في ذمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر معاناته من مرض السرطان.

ونشر أحمد السقا صورة للراحل عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "‏ إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الخلوق الراقى الأستاذ مصطفى فهمي فى ذمة الله. ربنا يرحمه ويصبرأهله وذويه، نسألكم الفاتحة و الدعاء".



أحمد السقا

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

يذكر أن الفنان الراحل مصطفى فهمى درس فى المعهد العالى للسينما فى القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، ودخل مجال التمثيل صدفة، حيث بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير فى فيلم أميرة حبى أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، وفي أحدي البرامج أكد مصطفى فهمى قبل رحيله أن كان يتعرض للمعاكسات فى الطريق حيث كانت المعجبات تنادى عليه: "يامز".

دخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.