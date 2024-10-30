شكرا لقرائتكم خبر عن ريم كمال وسوزان مختار تحييان حفلين فى بيت السحيمى وقصر الأمير طاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار أنشطة البرنامج الفني لمراكز الإبداع الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع الصندوق، حفلا للفنانة ريم كمال وفرقتها روائع النغم بقيادة الفنان محمد سعودي في الثامنة مساء الخميس 31 أكتوبر يتنوع برنامج الحفل بين مختارات غنائية لعمالقة الفن من كبار المطربين والملحنين، من ضمنها أغاني للموسيقار محمد الموجي، السنباطي، القصبجي، الفنانة أسمهان، أم كلثوم، وردة، نجاة، فايزة أحمد، ميادة الحناوي ، عبد الحليم حافظ وغيرهم، حيث اشتهرت الفنانة بأغنيات "أسأل روحك"، "حانة الأقدار"، "اكدب عليك"، "بكرة تعرف"، "طاير يا هوى"، "أنساك"، "اسمر يا اسمراني"، "سمينا و عدينا"، "كان لك معايا" والعديد من أروع أغنيات الزمن الجميل.

تخرجت "ريم كمال" فى كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - قسم تأليف موسيقى عربية - و حصلت على درجة الماجيستير في التأليف الموسيقى وتعد حاليا للدكتوراه في نفس القسم.تقدمت لاختبارات الإذاعة المصرية وكان عمرها 16 عامًا، انضمت إلى الفرقة القومية العربية للموسيقى بدار الأوبرا المصرية، حيث تدربت مع فرقتى "سليم سحاب" و "صلاح غباشي".

وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية و الدولية و المحافل العالمية و أسست فرقتها الخاصة «روائع النغم» للموسيقي العربية منذ عام 1995.

كما يقيم مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز، في الثامنة مساء غد الخميس حفلا جديدا للفنانة سوزان مختار وفرقتها.

وتغني "سوزان" مجموعة من الأعمال المميزة لكبار المؤلفين والملحنين، بالإضافة لأعمالها الخاصة مثل: فاتك تشوف ومن الأخر كده وزي بعضه وغيرها.

يذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت العديد من الحفلات والمهرجانات والمناسبات القومية منها:حفلات ليالي التليفزيون ٢٠٠٨، مهرجان مونيال فيستفال هولندا ٢٠٠٨، مهرجان موازين المغرب ٢٠١٠، العيد الوطني بالإمارات ٢٠١١، العيد الوطني بالجزائر ٢٠١٤، مهرجان السياحة اليمني ٢٠١٤، حفلات بالعاصمة الفرنسية باريس ٢٠١٥، مهرجان سوجتس بيودا بيست ٢٠١٥، اليوم الدولي المصري بدولة الكويت ٢٠١٦، بالإضافة إلى مشاركتها بالغناء والتمثيل في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية (غنوة الليل والسكين-مأساة جيفارا-أدهم الشرقاوي).