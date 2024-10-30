شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى شارك فى أكثر من 70 مسلسلا أبرزها مأمون وشركاه ودموع في عيون وقحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد رحلة مع العمليات الجراحية لاستئصال السرطان من المخ، حيث توفي فهمى عن عمر يناهز الـ 82 عاما تاركا خلفه مسيرة حافلة بالنجاحات الفنية بعد مشاركته في أكثر من 200 عملا فنيا.

وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، شارك خلال مشواره الفني في أعمال هامة، منها "القضبان وإني خائفة والرجل الذي أحبه وحياة الجوهري والقلب يخطئ أحيانا " وشارك مع الزعيم عادل امام في مسلسلان هما ودموع في عيون وقحة عام 1980 ومأمون وشركاه عام 2016.

مسلسل مأمون وشركاه





مسلسل دموع فى عيون وقحة

1974: القضبان

1978: إني خائفة

1979: أيام العذاب

1979: الرجل الذي أحبه

1980: دموع في عيون وقحة

1980: الفندق

1981: محمد رسول الله (ج2)

1981: الثأر قبل الحب أحيانا

1982: سر الغريبة

1983: الرحلة 83

1984: ويبقى الحب دائما

1984: زائر الليل

1984: دعوة للحب

1985: حلم الليل والنهار

1985: برديس

1986: الحب وأشياء أخرى

1987: وشاءت الأقدار

1987: الضابط والمجرم

1988: وعاد النهار

1988: نار ودخان

1988: مكان في القلب

1988: ربيع في العاصفة

1988: الشراع المكسور

1989: وتدور الدوائر

1989: محاكمة الجيل

1989: لؤلؤ وأصداف

1989: دعوة للحياة

1989: بعد العاصفة

1989: أبيض وأسود

1990: ضحى

1990: اللاعبون بالنار

1990: الغفران

1990: اقرأ

1992: وكان لقاء

1992: ماما نور

1992: بنت سيادة الوزير

1992: امرأة وثلاثة وجوه

1992: الوديعة

1993: ليالي الغربة

1995: باب النجار

1995: الصياد والأفعى

1996: وسادسهم الزمن

1996: نقوش من ذهب ونحاس

1996: حارة المحروسة

1996: بريق في السحاب

1996: الحفار

1997: طريق السراب

1997: حياة الجوهري

1997: أسرار خاصة

1998: بنات سعاد هانم

1998: بريق منتصف الليل

1998: القلب يخطئ أحيانا

1999: وبعد الظلام تشرق الشمس

1999: ليلة القتل الأبيض

1999: كارت دعوة

1999: دمعة على خد الزمن

1999: حلم العمر كله

2000: همسات

2000: البحث عن السعادة

2001: همسات في العاصمة

2001: ليه يا دنيا ليه

2001: قسمتي ونصيبي

2001: البيضاء

2002: يحيا العدل

2002: آلو رابع مرة

2003: رحلة العمر

2003: اختطاف

2004: مشوار امرأة

2004: زهرة الياسمين

2004: أحلام البنات

2005: سوق الزلط

2006: قلوب تائهة

2006: حبيب الروح

2008: قصة الأمس

2008: جدار القلب

2009: دموع في نهر الحب

2009: الوديعة والذئاب

2009: الدنيا لونها بمبي

2012: قضية معالي الوزيرة

2012: طيري يا طيارة

2013: نكدب لو قلنا ما بنحبش

2016: مملكة يوسف المغربي

2016: مدرسة الحب

2016: مأمون وشركاه

2017: حلاوة الدنيا

2018: مليكة

2021: الحرير المخملي

2022: بابلو