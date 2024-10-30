شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تنعي مصطفى فهمي: وداعا صديقى وحبيبي ربنا يسعد روحك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الكبيرة إسعاد يونس على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر معاناته من مرض السرطان.

ونشرت إسعاد يونس صورة للراحل عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "وداعاً صديقي وحبيبي مصطفي فهمي، ربنا يسعد روحك في الجنة وينعم على حسين أخويا وصاحبي وجميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول، إنا لله وإنا إليه راجعون".



إسعاد يونس

يذكر أن الفنان الراحل مصطفى فهمى درس فى المعهد العالى للسينما فى القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، حيث بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير فى فيلم أميرة حبى أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، وفي أحد البرامج أكد مصطفى فهمى قبل رحيله أن كان يتعرض للمعاكسات فى الطريق حيث كانت المعجبات تنادى عليه: "يامز".

دخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

تمتع مصطفى فهمي بمظهر الشباب ويعود ذلك لأنه عاشق لممارسة الرياضة دائمًا منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش، وقف مصطفي فهمي أمام الجميلات حيث شارك البطولة مع يسرا ونادية الجندي وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن.

وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.