شكرا لقرائتكم خبر عن ألفت عمر تسترجع موقفا مع محمود حميدة فى بداية مشوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة ألفت عمر ذكرياتها مع النجم محمود حميدة فى بدايتها الفنية وكيف دعمها، خلال فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السابعة، فى لقاء على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل.

وقالت: "كنا بنحتفل بنهاية تصوير فيلم خالى من الكوليسترول وكنت قاعدة لوحدى ومكسوفة وفي بدايتى لقيت النجم محمود حميدة بيقولى إنتى يا بنت قاعدة لوحدك ليه اتخضيت وقومت وقفت قال ليا قولى لوالدك برافو عليك استغربت جدا قالى عرف يربى وادانى رقمه وشجعنى جدا وكان من أوائل الناس اللى دعمنى وساعدنى وجعلنى أستمر".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً لى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.