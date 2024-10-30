شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت وغموض حول الموسم الجديد لمسلسل Squid Game بتوقيع ديفيد فينشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق مسلسل الحركة والأكشن Squid Game، الذى يذاع عبر منصة نتفليكس، إلى موسم ثانٍ جديد، بعد نجاح الأول بشكل كبير وتحطيمه للأرقام القياسية فى عدد المشاهدات وانتشار العمل الدرامى عبر المنصات المختلفة، ووفقاً للكثير من التقارير الجديدة المنتشرة حول الموسم الجديد، فإن المخرج ديفيد فينشر يعمل على تطوير الموسم الثانى بشكل أكثر تعقيداً فى الأحداث، ليضيف الكثير من المفاجآت.

ووفقاً لتقرير نشرته Deadline فإن سلسلة Squid Game الجديدة باللغة الإنجليزية قيد التنفيذ على منصة البث، حيث سيأتى ديفيد فينشر لتطويرها، وعلى الرغم من أن التفاصيل غامضة، إلا أن الشائعات تثار بشكل كبير حول المشروع الجديد.

وعلى سياق آخر، خضع البطل الرئيسى لمسلسل Squid Game لى جونج جاى للتحقيق من قبل الشرطة منذ عدة أشهر بعد اتهامه بالاحتيال، وذلك بعدما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية تشوسون إلبو، بأن مركز شرطة جانجنام في سيول أكد أنه يحقق حاليًا في الشكاوى المقدمة ضد لي وبارك إن كيو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتاج الفيديو WYSIWYG Studios، بتهمة ارتكاب جرائم تنتهك قانون الجرائم الاقتصادية المحددة في كوريا الجنوبية.

تم تقديم الشكوى من قبل كيم دونج راي، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة إنتاج الدراما RaemongRein، وفي شكواه الرسمية، اتهم كيم لي وبارك "بتضليله للاعتقاد بأن مشاركتهما كمساهمين رئيسيين من شأنه أن يفيد نمو شركته بشكل كبير".