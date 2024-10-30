شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الوسط الفنى بعد رحيل مصطفى فهمى عقب ساعات من دفن حسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن على جموع الوسط الفني طيلة يوم أمس وليله بعد رحيل نجمين من نجوم الفن اللذان حظى كل منهما بمسيرة فنية كبيرة، وهما القديران حسن يوسف ومصطفى فهمى.

حيث فوجئ الجميع بإعلان محمد يوسف صباح أمس الثلاثاء، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، عن عمر ناهز 90 عاما، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته وتم تشييع جنازته أمس بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص كل من الفنانة ميرفت أمين والفنانة شهيرة والفنانة ميريهان حسين، والفنان إيهاب فهمى على حضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل إلى جانب عدد من أصدقاء أبنائه وبعض الأقارب والعائلة.

حسن يوسف ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها.

وبعد ساعات من رحيل القدير حسن يوسف استقبل جموع الوسط الفني صدمة أخرى بوفاة الفنان الكبير مصطفى فهمى عن عمر يناهز 82 عاما وكان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي، فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة