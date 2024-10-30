شكرا لقرائتكم خبر عن روج أحمر وشعر كيرلي.. أنجلينا جولي تبهر الجمهور بلوك جديد في أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي لأول مرة بتصفيفة شعر مجعدة جديدة في عرض فيلمها الجديد Maria، الذي أقيم خلال مهرجان AFI في لوس أنجلوس، حيث تقع النجمة البالغة من العمر 49 عامًا، في قلب ضجة الأوسكار منذ أن تم طرح المقطع الدعائي الجديد لفيلم Netflix القادم.

ماريا، بطولة أنجلينا في دور مغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس خلال تراجعها الأخير في باريس في السبعينيات، من إخراج جاكي المخرج بابلو لارين.



انجلينا جولي

تحدثت أنجلينا جولي بصراحة عن علاقتها الشخصية بماريا كالاس، حيث ظهرت جولي بشكل مذهل في العرض الأول لفيلمها ماريا في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، وخلال حديثها مع مجلة PEOPLE في هذا الحدث، تحدثت جولي عن علاقتها العميقة مع كالاس.

والفيلم من المقرر عرضه في 27 نوفمبر المقبل، قبل عرضها لأول مرة على Netflix في 11 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، فقد حظي بحفاوة بالغة في مهرجان نيويورك السينمائي.

وتحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن شخصيتها الجديدة "ماريا كالاس" التي تجسدها في فيلمها "ماريا" للمخرج بابلو لارين، حيث وصفت الدور بأنه "يأتي مرة واحدة في العمر"، مضيفة "أن تلك الأدوار بالتأكيد تكون الأكثر تحدياً" في إشارة واضحة الى الأشهر السبعة التي قضتها في تعلم بعض من الأغانى الدرامية المرتبطة بـ كالاس.

وأضافت النجمة الحائزة على الأوسكار، في تصريحاتها التي نقلتها صحيفة deadline، أن كالاس هي أعظم مغنية سوبرانو في كل العصور، لذلك فأن تجسد دورها يأتي مرة واحدة في العمر، حيث انها تركت أرشيف ضخم وكبير خلال عمرها الذي بلغ 53 حيث توفت بنوبه قلبية في في منزلها في باريس في 16 سبتمبر 1977.

وتابعت جولي إنها كانت ترغب في العمل مع لارين لفترة طويلة جدًا، "وهذا النوع من العمل لا يعرض علي كثيرًا، وإذا طُلب مني ذلك، فلن يكون ذلك غالبًا مع هذا النوع من الكتابة وهذا المخرج، لذا فإن هذه الأشياء تأتي مرة واحدة في العمر"، لتختتم تصريحاتها "إن الدور غيرني كشخص، لقد ساعدني على شفاء جزء مني".

فيلم ماريا للمخرج بابلو لارين، وسيناريو ستيفن نايت، يتناول الأيام الأخيرة للسوبرانو ماريا كالاس حيث تستحضر ذكريات الانتصارات على أكثر مسارح الأوبرا شهرة في العالم وإدراك أن تلك النجاحات الفنية لن تتحقق مرة أخرى، إلى جانب مأساة حبها لـ أرسطو أوناسيس.