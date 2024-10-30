فن ومشاهير

روج أحمر وشعر كيرلي.. أنجلينا جولي تبهر الجمهور بلوك جديد في أحدث ظهور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن روج أحمر وشعر كيرلي.. أنجلينا جولي تبهر الجمهور بلوك جديد في أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 10:21 ص

ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي لأول مرة بتصفيفة شعر مجعدة جديدة في عرض فيلمها الجديد Maria، الذي أقيم خلال مهرجان AFI في لوس أنجلوس، حيث تقع النجمة البالغة من العمر 49 عامًا، في قلب ضجة الأوسكار منذ أن تم طرح المقطع الدعائي الجديد لفيلم Netflix القادم.

ماريا، بطولة أنجلينا في دور مغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس خلال تراجعها الأخير في باريس في السبعينيات، من إخراج جاكي المخرج بابلو لارين.

انجلينا جولي
انجلينا جولي

 

تحدثت أنجلينا جولي بصراحة عن علاقتها الشخصية بماريا كالاس، حيث ظهرت جولي بشكل مذهل في العرض الأول لفيلمها ماريا في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، وخلال حديثها مع مجلة PEOPLE في هذا الحدث، تحدثت جولي عن علاقتها العميقة مع كالاس.

 

 

Angelina now has luxurious curls in a dark-to-lighter-brown color stream

 

 

والفيلم من المقرر عرضه في 27 نوفمبر المقبل، قبل عرضها لأول مرة على Netflix في 11 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، فقد حظي بحفاوة بالغة في مهرجان نيويورك السينمائي.

 

وتحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن شخصيتها الجديدة "ماريا كالاس" التي تجسدها في فيلمها "ماريا" للمخرج بابلو لارين، حيث وصفت الدور بأنه "يأتي مرة واحدة في العمر"، مضيفة "أن تلك الأدوار بالتأكيد تكون الأكثر تحدياً" في إشارة واضحة الى الأشهر السبعة التي قضتها في تعلم بعض من الأغانى الدرامية المرتبطة بـ كالاس.

The 49-year-old is at the center of a hum of Oscar buzz ever since a new trailer dropped for the upcoming Netflix movie

وأضافت النجمة الحائزة على الأوسكار، في تصريحاتها التي نقلتها صحيفة deadline، أن كالاس هي أعظم مغنية سوبرانو في كل العصور، لذلك فأن تجسد دورها يأتي مرة واحدة في العمر، حيث انها تركت أرشيف ضخم وكبير خلال عمرها الذي بلغ 53 حيث توفت بنوبه قلبية في في منزلها في باريس في 16 سبتمبر 1977.

 

وتابعت جولي إنها كانت ترغب في العمل مع لارين لفترة طويلة جدًا، "وهذا النوع من العمل لا يعرض علي كثيرًا، وإذا طُلب مني ذلك، فلن يكون ذلك غالبًا مع هذا النوع من الكتابة وهذا المخرج، لذا فإن هذه الأشياء تأتي مرة واحدة في العمر"، لتختتم تصريحاتها "إن الدور غيرني كشخص، لقد ساعدني على شفاء جزء مني".

 

فيلم ماريا للمخرج بابلو لارين، وسيناريو ستيفن نايت، يتناول الأيام الأخيرة للسوبرانو ماريا كالاس حيث تستحضر ذكريات الانتصارات على أكثر مسارح الأوبرا شهرة في العالم وإدراك أن تلك النجاحات الفنية لن تتحقق مرة أخرى، إلى جانب مأساة حبها لـ أرسطو أوناسيس.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements